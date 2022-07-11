Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

Известний волгоградский политолог Александр Сайгин ссообщил, возможна ли в России мобилизация. Также журналист рассказал о вероятности применения ядерного оружия.

Эксперт решил прокомментировать многочисленные обсуждения в Telegram-каналах о вероятности использования Российской Федерацией ядерного оружия на Украине и приведения в активное состояние вооруженных сил.

Прежде всего политолог поразмышлял о вероятности мобилизации в России. Сайгин считает, что значительную сложность в данном вопросе представляет снабжение армии. Необходимо задействовать новые мощности для изготовления амуниции и оружия. Также не исключено, что мобилизация в России повлечет мобилизацию как в Восточной Европе, так и в странах Североатлантического альянса.

Касательно применения ядерного оружия, политолог уверенно отмел такую возможность, уточнив, что ядерная доктрина РФ четко регулирует данный вопрос.

Александр Сайгин регулярно делится с подписчиками интересными наблюдениями и личным мнением на своем авторском ТГ-канале.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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