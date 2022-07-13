Popular Mechanics: Россия не имеет военных возможностей отбить Аляску

В американском журнале Popular Mechanics появилась статья о том, что Россия не обладает достаточным военным потенциалом вернуть Аляску у США.

На данный момент России не хватает наступательных возможностей, чтобы отбить Аляску, проданную США в 1867 году. Издание пишет, что защитить Аляску готовы 36 истребителей пятого поколения F-22 Raptor, а также 54 самолета F-35 Lightning II. Они превосходят бомбардировщики и транспортные самолеты РФ.

По мнению авторов статьи, Тихоокеанский флот располагает четырьмя устаревающими десантными кораблями. В лучшем случае они перевезут на полуостров всего нескольких тысяч человек. Даже если России удастся перебросить на малонаселенный штат шесть тысяч солдат, ей придется столкнуться с высокотехнологичной американской армией. Не поможет и «устаревший» боевой флот России.

Напоминаем, что 30 марта 1867 года Вашингтон подписал договор, согласно которому Российская Федерация продала Аляску за 7 200 000 долларов. Площадь проданных территорий - более 1,5 млн кв. км.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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