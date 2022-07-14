MI-6: ВС из РФ уничтожат аэродромы Польши, если ВСУ обстреляют из HIMARS Крымский мост

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MI-6: ВС из РФ уничтожат аэродромы Польши, если ВСУ обстреляют из HIMARS Крымский мост
В России
Фото из открытых источников

ВС из РФ могут ударить и уничтожить польские военные аэродромы, если Украина на свой страх и риск решит обстрелять Крымский мост. Для этих целей ВСУ планируют применить американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. С таким заявлением выступило MI-6.

Британская разведка предупреждает Киев о возможных последствиях использования РСЗО по территории России. Англичане пишут, что если военное руководство Украины решит атаковать Крымский мост из амеиканских «Химарсов», РФ не останется в стороне и жестко ответит.

К примеру взять, если ВС из России уничтожат аэродром в польськом Жешуве, который размещен буквально в 100 километрах от украинской границы, придется поставить крест на логистических возможностях для армии ВСУ.

Ранее в Сети появилось заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. По сообщениею политика, США передали украинским военным боеприпасы ATACMS для HIMARS. Дальность стрельбы американских снарядов, по разным оценкам, достигает от 140 до 300 километров. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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