Зарубежные СМИ: Россия получила АПЛ К-329 «Белгород» с пугающими США беспилотниками

Зарубежное издание 19FortyFive проккоментировало новость о поступлении в Россию атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород». СМИ пишут, что «оружием, которого больше всего боятся военно-морские стратеги, является торпеда «Посейдона» с ядерным мотором и вооружением с неограниченной дальностью.

В статье экспертов сказано, что субмарина РФ с беспилотниками «Посейдон», которые способны нести заряд мощностью до 2-х мегатонн, пугают США.

Новая АПЛ, которая пополнила состав Военно-морского флота России, была построена по проекту 949А «Антей». Она вооружена подводными беспилотниками «Посейдон», ужасающими Штаты.

Сообщается, что на борту АПЛ К-329 «Белгород» находяться 6 беспилотников. Преимуществом атомной субмарины ВМФ РФ является присутствие подводного аппарата, посредством которого экипаж сможет выполнять разнообразные работы на морском дне, в том числе перерезать подводные кабели.

Напоследок отметим, что ни у Америки, ни у НАТО нету аналогов «Посейдона».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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