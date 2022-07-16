РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»

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РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»
В России
Фото из открытых источников

В России в ближайшем времени могут возобновить испытания новой крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». В средствах массовой информации появились данные о том, что ракета имеет неограниченную дистанцию поражения.

В настоящее время специалисты работают над доработкой новейшей российской крылатой ракеты. Оружие  оснащенно ядерной энергетической уставкой глобальной дальности, которая називается «Буревестник». По данным, ракетное изделие может быть принято на вооружение российской армии уже к 2027 году.

По правде говоря, разработка и испытание подобного вооружения является очень актуальным. Ракета может поражать цели на неограниченной дистанции. Но самое главное, из-за сложной траектория полета перехватить ее практически невозможно.

Добавим также, что пока официального заявления касательно степени готовности межконтинентальной ракеты «Буревестник», журналистам не поступало.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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