Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России

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Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России
В России
Фото из открытых источников

У НАТО есть опасное для Черноморского флота России вооружение, оно уже находися на Украине. «Покусать» корабли РФ могут боевые роботы-брандеры ВМФ США.

Как говорит военный эксперт Александр Артамонов, большую опасность для флота в районе Одессы представляют американские боевые роботы-брандеры. При самоуничтожении они могут поджигать корабли противника. Американцы обучали ВСУ пользоваться этим видом вооружения, которое имеет дальность хода 112 морских миль. Боевые установки оборудованы миниатюрной гидроакустической станцией, благодаря которой огибать препятствия и опасные зоны очень просто. Более того, робот изготовлен из композитных материалов, которые затрудняют обнаружение.

«Это мини-москитный флот. Он может покусать большие военные корабли. Пока не известно, насколько флот РФ подготовлен к этой угрозе»,— пояснил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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