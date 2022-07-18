Америка поставит Эстонии ракеты ATACMS, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

Соедененные Штаты Америки планируют через полтора года поставки Эстонии 18-ти ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км, чтобы без шансов Санкт-Петербург превратить в Донецк. Об этом пишет Свободна Пресса.

Есть вероятность того, что через несколько лет Санкт-Петербург окажется в зоне поражения ракетных комплексов ATACMS M57 с вероятным круговым отклонением от целей не более 7-ми метров. Оперативно-тактическое оружие способно долететь до пункта назначения всего-навсего за 10 минут. Этого времени слишком мало, чтобы ППО Петербурга привести в состоянии боевой готовности.

Уточняется, что также в зоне досягаемости могут оказаться базы военно-морского флота Кронштадта, Выборг, Псков, Новгород, Петрозаводск, Приморск, Усть-Луга, Высоцк.

Напомним, 15 июля 2022 года Агентством министерства обороны США по военному сотрудничеству было направлено Конгрессу уведомление о планируемих продажах Эстонии наземных ракетных комплексов HIMARS в 2024 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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