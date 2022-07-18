Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным

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Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным
В России
Фото из открытых источников

Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об действиях ВСУ российским военным. Об этом РИА Новости заявил участник «Злых русских хакеров» на условиях анонимности.

Ранее хакер сообщил о том, что их группа добыла секретную оперативную информацию о действиях украинских солдат и об общей обстановке на фронте.

«Работать по территории России - плохая примета. Так как являемся патриотами, внутри своей страны мы не работаем. Скажу, что мы наладили канал передачи документов российским бойцам и очень надеемся, что это не зря», - рассказал взломщик.

На минувшей неделе RaHDit выложила на своем сайте «НемеZида» данные сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины, и людей, связанных с ним. Эти документы затрагивают более 2,5 тысячи человек. Информацию о россиянах, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, передали компетентным органам. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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