Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным

Хакеры RaHDit наладили канал передачи данных об действиях ВСУ российским военным. Об этом РИА Новости заявил участник «Злых русских хакеров» на условиях анонимности.

Ранее хакер сообщил о том, что их группа добыла секретную оперативную информацию о действиях украинских солдат и об общей обстановке на фронте.

«Работать по территории России - плохая примета. Так как являемся патриотами, внутри своей страны мы не работаем. Скажу, что мы наладили канал передачи документов российским бойцам и очень надеемся, что это не зря», - рассказал взломщик.

На минувшей неделе RaHDit выложила на своем сайте «НемеZида» данные сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины, и людей, связанных с ним. Эти документы затрагивают более 2,5 тысячи человек. Информацию о россиянах, которые сотрудничают с военной разведкой Украины, передали компетентным органам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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