Психолог Степанова заявила о банкротстве Аллы Пугачевой

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Психолог Степанова заявила о банкротстве Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

В отношениях Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина не может быть никакой материальной выгоды, так как у Примадонны нет денег. О банкротстве Народной артистки заявила известный блогер, психолог и консультант Вероника Степанова.

В ролике с психологическим разбором Галкина психолог сказала, что Алла Борисовна весьма легкомысленно обходилась с деньгами, разбрасывала их налево и направо или бесконечно проигрывала в казино.

«Финансово Пугачева бесконечно была банкротом, регулярно проигрывала денежные средства в казино. Ее все время разводил кто-то», — рассказывает блогерша.

Степанова уверена в том, что Максим Галкин был весьма состоятельным на момент знакомства со звездной супругой. Вероника считает, что Примадонна дала шоумену то, что не могли деньги. Речь идет о моментальном взлете по карьерной лестнице.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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