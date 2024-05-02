Собчак раскрыла тайну материнства Пугачевой

Ксения Собчак высказала свое негодование по поводу утверждений о возможности замораживания яйцеклеток женщинами. В своем документальном кинофильме о процедурах ЭКО она обсудила эту тему с репродуктологами, указав на случаи, когда женщины в возрасте утверждают, что они родили благодаря суррогатным матерям, используя при этом яйцеклетки известных личностей.

Собчак также подчеркнула, что по мнению многих гинекологов, яйцеклетка может быть заморожена и оплодотворена только в молодом возрасте. Она добавила напоследок, что взрослая женщина не сможет использовать собственные замороженные яйцеклетки для зачатия детей. Ксения заключила, что такие утверждения лишены оснований, поскольку подобные технологии в прошлом не существовали, пишет МК.