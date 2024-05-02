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Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с тайным спутником

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Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с тайным спутником
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова решила провести майские праздники не в России, а на Мальдивах, возвращаясь на острова всего через 3 месяца после предыдущего отдыха. Балерина выразила свою любовь к этому месту, поделившись в социальных сетях новыми фотографиями и впечатлениями. 

Источник фото: @volochkova_art

Еще находясь в Москве, Настя намекала на то, что путешествует не одна. По приезде на курорт она продолжила подогревать интригу, обещая рассказать подписчикам о своем тайном спутнике. 

Ранее в интервью Волочкова называла Мальдивы своей «дачей», куда она старается приезжать дважды в год. Как призналась звезда, она посетила эту страну целых 25 раз, пишет Пятый канал.

Информационное агентство «Informing»

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