Фидаров, сыгравший в «9 роте», назвал Галкина «маленьким мальчиком Пугачёвой»

Актер Сослан Фидаров выразил свое мнение о Максиме Галкине*, назвав его героем только в своем микроблоге в соцсети и отметив, что ранее он никогда не знал его лично.

«Я даже не знал его в жизни, кто это такой, знал только, что это маленький мальчик у Пугачёвой», - сказал артист.

Фидаров не принимает всерьез высказывания шоумена и других артистов, критикующих Россию, поскольку уверен, что никто из них не несет ответственности за свои слова.

Также он поделился воспоминаниями о конфликтах с Артуром Смольяниновым*, с которым снимался в «9 роте». Фидаров описал его как очень странного человека, отстраняющегося от окружающих, отметив в беседе с АиФ, что у них были даже несерьезные конфликты.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ