33-летняя Регина Тодоренко разделась перед камерой

Регина Тодоренко родила второго сына Мирослава в июле 2022 года. Первенец телезвезды Майкл появился в декабре 2018 года. Беременность оставила следы на внешности певицы, поэтому она решила срочно принять меры.

Артистка бросила бальные танцы из-за проблем со здоровьем и начала заниматься пилатесом. Регина выбрала этот вид спорта из-за его умеренной нагрузки, а также проработки всего тела без перенапряжений. Регулярные занятия и правильное питание принесли отличный результат.

Источник фото: @reginatodorenko

Уже через пять месяцев работы она почти достигла идеальной формы и стала радоваться прогрессу. Ведущая при этом призывает всех подписчиц найти хотя бы полчаса в день на занятия спортом, утверждая, что результат обязательно будет, пишет Вокруг ТВ.