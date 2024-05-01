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Жена Петросяна Брухунова показала редкое фото дочери Матильды

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Жена Петросяна Брухунова показала редкое фото дочери Матильды
Знаменитости
Источник фото: @bruhunova

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, представила свою общую с Евгением Петросяном дочь Матильду. 

Лица малышки не видно

На фотографии, размещенной в одной из социльаных сетей, Матильда была одета в серое платье с воротником и сиреневым тюрбаном. На снимках, несмотря на ожидания фанатов, лица малышки не видно. 

Супруги, кстати, долгое время скрывали вторую беременность Татьяны, опровергая слухи о суррогатном материнстве. Матильда появилась на свет в 2023 году. Брухунова и Петросян узаконили отношения в 2019 году. Они уже имеют общего сына Вагана. Мальчику исполнилось 3 года.

Информационное агентство «Informing»

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