46-летняя певица Анна Семенович в купальнике устроила фотосессию в ванне

Анна Семенович нарядилась, залегла в ванную и представляет себя на море

Анна Семенович, экс-солистка группы «Блестящие», поделилась видео, на котором она позирует в купальнике в ванне, наполненной пеной. В подписи к нему 46-летняя исполнительница рассказала, что нарядилась, залегла в ванную и представляет себя на море.

На фотоснимке она продемонстрировала свою фигуру в синем купальнике с цветочным принтом, дополнив образ красной шляпкой.

Звезда упомянула, что уже несколько месяцев она встречается с загадочным мужчиной, чье имя предпочитает не разглашать. По словам артистки, ее возлюбленный является брутальным, статным, умным.