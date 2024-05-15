Пользователи Сети ответили Хаматовой и Смольянинову

Эмигрировавшие артисты, оказавшись за пределами России после начала СВО, начали активно призывать сохранить русскую культуру. Несмотря на критику в адрес родной страны, они продолжают выступать на русском языке, так как других языков не знают.

Вынуждены приспосабливаться

Их борьба за русскую культуру, как пишет АиФ, связана с потребностью сохранить возможность заработка. Отмена русской культуры привела бы к тому, что эти артисты оказались бы ненужными. Поэтому иноагенты вынуждены приспосабливаться, чтобы продолжать зарабатывать. Однако пользователям Сети это не нравится.

«Что им еще остается делать? Их «творчество» не уперлось никому, но кушать надо!», «Когда Смольянинова* и Хаматову арестуют и отправят на зону???», «Въезд им запретить, отнять имущество, лишить гражданства, а затем забыть», «Как они все выглядят омерзительно!», «А чё, в доме колхозника выступать - это тоже хлеб».

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ