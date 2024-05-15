Mash: у певца Николая Носкова на фоне пневмонии медики диагностировали тромбоэмболию

У российского рокера Николая Носкова, попавшего в больницу с пневмонией, медики диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал Mash .

Подчеркивается, что состояние артиста, у которого выявлена закупорка легочной артерии, на текущий момент людьми в белых халатах оценивается как средне тяжелое.

На фоне выявленной тромбоэмболии у Носкова начала развиваться дыхательная недостаточность. Также рок-музыкант страдает дисбактериозом кишечника.

Пришлось скорректировать лечение

Певец ранее жаловался на сильные боли в правой руке и правой ноге. Также его беспокоили кашель и слабость. Медикам пришлось скорректировать лечение и назначить звездному пациенту более сильные лекарственные препараты.

Носков с подозрением на пневмонию был госпитализирован 3 мая. После обследования диагноз был подтвержден.

Полностью певец так и не восстановился

Сейчас врачам приходится бороться не только с пневмонией, но и с последствиями перенесенного Носковым в 2017 году инсульта. После болезни полностью певец так и не восстановился.