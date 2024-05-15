Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом побывала на концерте Юрия Шевчука на Кипре

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* побывали в качестве зрителей на концерте Юрия Шевчука и группы «ДДТ». Выступали рок-музыканты на Кипре, где у звездного семейства есть во владении роскошный пентхаус.

После окончания концерта Примадонна и шоумен проследовали за кулисы. Они лично поприветствовали Шевчука и музыкантов «ДДТ» и долго общались с ними.

Источник фото: @alla_orfey

Компанию звездной паре в гримерке составил и признанный иноагентом в РФ банкир Олег Тиньков*, передает The Voicemag.

Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева и Максим Галкин* особенно выделили то, что рокер на сцене не только пел. Он еще и с большим чувством продекламировал и стихотворение о пути человека в сложные времена.

Примадонна поблагодарила Шевчука за то, что он своим концертом вернул ее в юность.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — высказалась Алла Борисовна.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ