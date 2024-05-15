Бузова сделала заявление после нападок Гагариной — такой реакции никто не ожидал

Полина Гагарина выразила несогласие с появлением Ольги Бузовой на сцене, предложив артистке сменить сферу деятельности на стендап. Это заявление вызвало негативные реакции в Интернете, как среди поклонников, так и среди обычных пользователей.

После этого Ольга опубликовала видеоролик, где жалуется на удаление зубов у своей собаки и показывает язык тем, кто не любит ее.

Источник фото: @buzova86

На слова коллеги Бузова никак не отреагировала, пишет 7Дней.ру.

Некоторые предполагают, что Гагарина просто завидует успеху Бузовой, которая всегда была лояльна к коллегам и даже помирилась с бывшим оппонентом Сергеем Лазаревым.