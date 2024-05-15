Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков после шоу делал карьеру ведущего и лечился в рехабе

Звезде «Дома-2» Степану Меньщикову в среду, 15 мая, исполнилось 47 лет. Именно реалити-шоу сделало мужчину известным на всю страну. И даже сейчас СМИ о нем пишут только в контексте телестройки, хотя после нее он пытался реализовать свой творческий потенциал.

Попробовал себя в качестве парикмахера-стилиста

Степан хотел сделать себе карьеру телеведущего. Он принимал участие в различных программах, преимущественно развлекательного характера. И даже попробовал себя в качестве парикмахера-стилиста в рамках проекта «Звезды меняют профессию».

С 2011 по 2012 год Менщиков вместе с еще одной звездой «Дома-2», Рустамом Солнцевым, был ведущим сатирического шоу «Ху из Ху». Позже он начал выпускать реалити «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ.

Сделал попытку номер два

Впрочем, ни один из проектов не позволил Меньщикову «выстрелить» ярче, чем на телестройке. В 2013 году Степан решил сделать попытку номер два.

В своем втором заходе он продержался на «Дом-2» всего 73 дня.

Степан записал и выпустил несколько композиций, надеясь стать популярным музыкантом, сыграл в нескольких сериалах, основал собственное ивент-агентство «Мы счастливы».

Недавно Меньщиков сообщил, что находится в Таиланде. Там он лечится в рехабе. От какой зависимости, шоумен не уточнил.