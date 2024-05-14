Продюсер Лавров высказался об удалении кадров с Наташей Королевой из эфира

Сергей Лавров выразил свое мнение относительно исчезновения выступления Наташи Королевой из телевизионного эфира в честь Дня Победы.

Лавров предположил, что исключение выступления Наташи Королевой из телевизионного эфира произошло по ошибке

Продюсер предположил, что это произошло по ошибке, и выразил надежду на наказание виновных за данное действие. Лавров также отметил патриотические чувства Королевой и упомянул, что она внесена в черные списки в Украине, хотя давно не посещала страну, где она родилась.

Королева оказалась в центре скандала после того, как ее номер исключили из трансляции праздничного концерта в Кремле ко Дню Победы. На мероприятии звезда исполнила хит «Только ты не умирай», написанный Игорем Николаевым.