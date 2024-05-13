КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

Алла Пугачева была замечена в ресторане на Кипре в компании предпринимателя Олега Тинькова, который был внесен Минюстом в список иноагентов. Встреча их была веселой, разговор оживленным, а беседу запечатлели местные блогеры. На этот раз Примадонна была без традиционного парика, но ее прическа многим казалась неухоженной. Волосы певицы выглядели редкими, неопрятными.

Однако, несмотря на это, 13 мая Алла Борисовна планирует выпустить новую песню «Ложный стыд», продолжая активно заниматься творчеством. Израильский посол Симона Гальперин отметила успешную адаптацию Пугачевой и других российских звезд в Израиле, где их начали считать израильтянами.