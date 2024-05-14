Беременная Арзамасова показала на фото, как проводит отпуск на турецком курорте

Лиза Арзамасова отдыхает на турецком курорте Белек вместе с Ильей Авербухом и их сыном Левой. В соцсетях она поделилась фотоснимками из путешествия. К их компании присоединились сын фигуриста от первого брака Мартин и его девушка Софья, а также мама актрисы Юлия.

Актриса чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом

Актриса заверила поклонников, что чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом в Турции даже вне туристического сезона. Во время отпуска супруги активно проводят время на пляже, загорают, купаются в бассейне, а их маленький наследник увлекается строительством замков из песка. Арзамасова также добавила, что на курорте предусмотрены разнообразные развлечения для детей, включая детский клуб и игровую площадку.