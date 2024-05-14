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Певица Ольга Бузова упала на сцену на вручении премии «Жара Music Awards»

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Певица Ольга Бузова упала на сцену на вручении премии «Жара Music Awards»
Знаменитости
Источник фото: @busova.olga.official

13 мая 2024 года на ЦСКА Арене прошло вручение премии «Жара Music Awards», где вручались различные награды, включая социальные. Одну из них получила Ольга Бузова, которая отметила свою победу на сцене. 

Поющая ведущая попыталась поставить всех своих недругов на место

Она не только поздравила саму себя, ответив хейтерам, а и продемонстрировала свои физические способности, упав на сцену и начав быстро качать пресс. Это произошло после того, как поющая ведущая попыталась поставить всех своих недругов на место, включая представителей шоу-бизнеса. Бузова также напомнила о своей многолетней карьере на ТВ, несмотря на критику.

Информационное агентство «Informing»

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