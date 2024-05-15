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Почему Александр Домогаров уволился из Театра им. Моссовета после 30 лет работы

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Почему Александр Домогаров уволился из Театра им. Моссовета после 30 лет работы
Знаменитости
Источник фото: @domogarov.aleksandr

Александр Домогаров, работавший в Театре им. Моссовета почти 30 лет, принял решение о своем увольнении. Это решение было подтверждено директором Алексеем Черепневым. Последним рабочим днем актера станет 28 мая. После этой даты он больше не будет появляться в учреждении.

Новое руководство разрушает театр

По информации Газеты.ру, причиной увольнения стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Черепнева. Александр считает, что их действия негативно сказываются на репутации театра. Он отметил, что в последнее время наблюдал, как новое руководство разрушает театр, выражая недовольство тем, что его имя не указывалось в анонсах постановок.

Спектакль не рекламировался

Домогаров отметил отсутствие рекламы спектакля «Ричард III», который имел самую высокую цену на билеты, и то, что он практически не рекламировался. Кроме того, артист упомянул, что неоднократно пытался выстроить конструктивный диалог с администрацией, но часто не получал обратной связи. 

По мнению актера, последней каплей стало введение новой актрисы на вторую главную женскую роль в спектакле «Ричард III» всего после 2-х репетиций. Для него эта постановка была последней связующей нитью с театром, а после этого он видит в театре катастрофическое неуважение к актерской профессии и зрителям.

Информационное агентство «Informing»

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