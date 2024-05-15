Никак не угомонится: Филипп Киркоров появился на публике с седым каре

На недавнем светском ужине в Рив Гош с новым имиджем выступил Филипп Киркоров. Он никак не угомонится и продолжает эксперименты со своей внешностью.

Как пишет Газета.ру, поп-король предстал перед публикой с седым каре. Встреча сопровождалась презентацией нового амбассадора парфюмерного бренда JusBox, Димы Билана. Артист выбрал для выхода в свет серый брючный костюм с жилеткой, белую рубашку, очки для зрения, галстук.

К слову, среди гостей были Яна Рудковская, певица Валерия, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Люся Чеботина и многие другие знаменитости.