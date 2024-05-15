МакSим объяснила, почему прекратила лечение от алкогольной зависимости

Певица МакSим прервала длительное лечение от алкогольной зависимости. Она выбрала путь духовности после неудачных попыток в реабилитационных центрах. Артистка признала свою зависимость и решила изменить свою жизнь после осознания негативных последствий для себя и своих детей. Однако после нескольких неудачных попыток лечения она отправилась на ретрит в Кыргызстан, где занималась духовными практиками.

МакSим сейчас сосредотачивается на духовном развитии, наслаждаясь каждым моментом жизни. Ее решение последовало за публичным признанием зависимости от алкоголя в июле 2023 года. Старшая дочь поддержала решение обратиться за помощью, в то время как младшая была полностью защищена от негативной информации в Сети.