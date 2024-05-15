Певица Ольга Бузова назвала имя самого лучшего экс-любовника

Ольга Бузова в беседе с Ляйсан Утяшевой на Ютуб открыла имя своего самого лучшего бывшего возлюбленного - Тимофея Майорова. Как отметила теледива, он единственный мужчина, о котором она до сих пор вспоминает с теплотой и с которым до сих пор поддерживает общение.

Тимофей Майоров был для Ольги Бузовой идеальным партнером

Бузова описала Майорова как идеального мужчину: образованного, нежного, внимательного, заботливого. Она рассказала также, что после их расставания она неоднократно задавала себе вопрос, почему они расстались, так как он был для нее идеальным партнером.