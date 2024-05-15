Информинг » Знаменитости » Модель и подруга бывшей: названы все жены футболиста Павла Мамаева

Модель и подруга бывшей: названы все жены футболиста Павла Мамаева

Image 16+
Модель и подруга бывшей: названы все жены футболиста Павла Мамаева
Знаменитости
Источник фото: @___star___news___

Павел Мамаев, известный футболист, снова станет отцом. Его супруга Надежда Санько ожидает ребенка. Они поженились после развода спортсмена с предыдущей супругой Алисой, с которой прожили 8 лет в браке. Первой его женой была студентка Юлия, с которой они познакомились, когда ему было 18 лет и он еще играл за «Торпедо». Однако рассталась пара из-за измен Мамаева. 

Затем Павел вступил в брак с Аланой Хубецовой, у которой на тот момент был сын от предыдущего брака. 

Источник фото: lady.mail.ru

У них родилась дочь Алиса, а развелись супруги в 2021 году после серии инцидентов, включая драку в кафе, за которую Мамаев попал за решетку. 

После развода футболист вступил в отношения с Надеждой Санько. В январе 2022 года они поженились. В том же году у них родился сын Тимофей, теперь они ждут появления на свет второго ребенка.

Источник фото: lady.mail.ru

Информационное агентство «Informing»

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
МакSим объяснила, почему прекратила лечение от алкогольной зависимости

Сегодня, 09:43

Почему Александр Домогаров уволился из Театра им. Моссовета после 30 лет работы

Сегодня, 09:18

Модель и подруга бывшей: названы все жены футболиста Павла Мамаева

Сегодня, 09:14

Певец SHAMAN высказал все, что думает о сбежавших артистах

Сегодня, 09:04

Пользователи Сети ответили Хаматовой и Смольянинову

Сегодня, 09:03

Актер Оскар Кучера не захотел рвать и сжигать американский паспорт сына

Вчера, 21:28

Певица Ольга Бузова упала на сцену на вручении премии «Жара Music Awards»

Вчера, 21:23

Беременная Арзамасова показала на фото, как проводит отпуск на турецком курорте

Вчера, 21:03

Мать Натальи Водяновой рассказала правду про зятя-миллиардера

Вчера, 20:58

Продюсер Лавров высказался об удалении кадров с Наташей Королевой из эфира

Вчера, 20:54

Продюсер Рудченко уверен, что Никита Пресняков не состоится как артист в США

Вчера, 20:53

Пригожин поддержал Королеву после того, как ее номер сняли с ТВ-эфира

Вчера, 20:49

Певице Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards» в Москве

Вчера, 20:38

Авербух объяснил, с чем связана победа его жены Арзамасовой в «Ледниковом периоде» — 2022

Вчера, 20:38

Певица Слава вслед за Бузовой заявила об отсутствии секса в своей жизни: «Но очень хочется. Очень хочется!»

Вчера, 16:33

«Опыта растить девочку у меня не было»: фигурист Илья Авербух надеется дожить до 70 лет ради детей

Вчера, 16:33

«Похороненный» СМИ вокалист Los Tigres del Norte оказался жив

Вчера, 15:53

Адвокат рэпера Vacio прокомментировал новость о его бегстве из России

Вчера, 13:53

Экс-муж Нюши заговорил после измены — он не жалеет о разводе

Вчера, 13:34

Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным — кутюрье не был похож на себя

Вчера, 13:33

Новости партнеров
2023
ru-RU