Модель и подруга бывшей: названы все жены футболиста Павла Мамаева

Павел Мамаев, известный футболист, снова станет отцом. Его супруга Надежда Санько ожидает ребенка. Они поженились после развода спортсмена с предыдущей супругой Алисой, с которой прожили 8 лет в браке. Первой его женой была студентка Юлия, с которой они познакомились, когда ему было 18 лет и он еще играл за «Торпедо». Однако рассталась пара из-за измен Мамаева.

Затем Павел вступил в брак с Аланой Хубецовой, у которой на тот момент был сын от предыдущего брака.

Источник фото: lady.mail.ru

У них родилась дочь Алиса, а развелись супруги в 2021 году после серии инцидентов, включая драку в кафе, за которую Мамаев попал за решетку.

После развода футболист вступил в отношения с Надеждой Санько. В январе 2022 года они поженились. В том же году у них родился сын Тимофей, теперь они ждут появления на свет второго ребенка.

Источник фото: lady.mail.ru