Осудившие Россию барды Никитины столкнулись с проблемами в Америке

Татьяна и Сергей Никитины, известные барды, перебравшись в Америку и выступая там, столкнулись с проблемами из-за нарушения авторских прав. Они исполняли написанные другими авторами песни, в том числе на стихи Юнны Мориц, без ее разрешения.

Юнна Мориц обратилась к адвокатам для защиты своих авторских прав

Узнав об этом, поэтесса поручила адвокатам предпринять все необходимые юридические меры для защиты своих авторских прав.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения авторских прав в музыкальной индустрии, особенно при выступлениях за границей, поскольку нарушение авторских прав может повлечь за собой серьезные последствия, включая взыскание денежной компенсации за ущерб.