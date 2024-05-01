В кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» найден киноляп с сапогами Боярского

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» не перестает волновать зрителей, оставляя за собой яркие впечатления и незабываемые моменты.

Герой Боярского, вступая в драку, меняет сапоги с одной ноги на другую

В фильме, в частности, можно заметить любопытную деталь в начале истории, когда герой Боярского, вступая в драку, меняет сапоги с одной ноги на другую.

Этот мюзикл собрал звездный состав, включая Вениамина Смехова, Игоря Старыгина и Валентина Смирнитского и Михаила Боярского в ролях мушкетеров, а также Олега Табакова и Алису Фрейндлих в образе короля и королевы. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич создал великолепное произведение, а сценарист Марк Розовский опирался на классический роман Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Музыку к фильму написал Максим Дунаевский, а его мелодии и песни до сих пор завораживают зрителей разных поколений, пишет РБК.