Ирина Пинчук показала огромный обвисший живот, из-за которого будет делать пластику

После вторых родов Ирине Пинчук удалось быстро сбросить лишний вес, однако она столкнулась с другой проблемой. Блогер заявила о решении пройти пластическую операцию из-за дефекта, который ей приходится постоянно скрывать. Девушка выразила свое беспокойство по поводу растянутой кожи после беременности и диастаза мышц на животе, которые не удается исправить ни спортом, ни правильным питанием.

Источник фото: @Pinchuk_official

Ирине очень хочется носить открытую одежду, но пока это невозможно. Блогер также открыто выразила свои комплексы и столкнулась с критикой в социальных сетях, обещая блокировать сразу всех негативных комментаторов, пишет Вокруг ТВ.