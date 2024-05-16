Волочкова снялась с обнаженной грудью на пляже — показала фото фанатам

Анастасия Волочкова, экс-прима Большого театра, поделилась пикантным фотоснимком в своем Телеграм-канале, на котором позирует с голой грудью. Этот пост стал явным намеком на то, что балерина не обращает внимания на критику в свой адрес.

Волочкова также подчеркнула, что все, кто говорит что-то плохое за ее спиной, ничего не значит для нее. На снимках, сделанных на пляже, она предстала в рваных джинсах, солнцезащитных очках, отвернувшись от камеры лицом и показав оголенную спину с тату.

Источник фото: @volochkova_art

При этом Настя решила не открывать возможность комментировать пост в своем микроблоге.