Пресняков впервые заговорил о жизни старшего сына в США — вспомнил об Орбакайте

Владимир Пресняков впервые обсудил жизнь своего старшего сына Никиты, проживающего сейчас в США в надежде на международную музыкальную карьеру. Во время pre-party премии RU.TV Пресняков-старший подчеркнул, что он всегда остается в контакте с сыном, следит за его творческими начинаниями, а также всегда поддерживает вместе с его матерью Кристиной Орбакайте.

Никита, к слову, планирует гастрольный тур по Америке, но билеты не продаются так активно, как хотелось бы. Чтобы стимулировать интерес публики, музыкант даже предложил скидки на билеты. Мать артиста также попыталась поддержать его, опубликовав соответствующий пост в своих соцсетях.