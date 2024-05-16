50-летняя вспотевшая Юлия Высоцкая снялась во время интенсивной кардиотренировки

Российская телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками новым видео. В опубликованном ролике она показала свой естественный облик без макияжа в 50 лет. Вспотевшая ведущая снялась в домашней обстановке во время интенсивной кардиотренировки, одетая в серый свитшот и проводные наушники.

Ее волосы распущены, а сама артистка решила поддержать тренд на естественность, отказавшись полностью от макияжа.

Источник фото: @vysotskayaofficial

Юлия Высоцкая, к слову, состоит в браке с Андреем Кончаловским, у пары есть двое детей – сын Петр и дочь Мария.