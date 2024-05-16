Таролог Абравитова заявила, что не видит семейного счастья Никиты Преснякова

Старший внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, который вступил в брак с Аленой Красновой после 10-ти лет знакомства, уже семь лет живет в браке с моделью. Однако таролог Марианна Абравитова предсказывает, что этой паре не удастся прожить вместе до старости.

Эксперт анализировала их будущее и утверждает, что в долгосрочной перспективе они разойдутся. Музыкант, перебравшись в США в 2022 году со своей женой, стремится к музыкальной карьере, однако на данный момент он так и не добился значительных успехов за границей.