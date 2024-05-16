Названы дата и место прощания с народным артистом Леваковым в Петербурге

В возрасте 77 лет скончался выдающийся российский народный артист и режиссер-постановщик, Олег Леваков. С 1974 года он с неослабевающим энтузиазмом творил в театре им. Ленсовета, принимая участие в создании множества ярких спектаклей. Он также возвысился в искусстве, создавая знаменитые произведения.

В словах некролога звучит глубокая печаль и уважение:

«Мы навсегда сохраняем в своих сердцах талант, достоинство, юмор, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Олега Александровича».

Прощание с творцом пройдет 18 мая с 11 до 12:30 на главной сцене театра. Затем в 13 часов состоится отпевание во Владимирском соборе. Похороны артиста запланированы на Ковалевском кладбище, расположенном во Всеволожском районе.