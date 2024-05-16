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Журналистка Ксения Собчак купила винтажную сумку Prada за полмиллиона рублей

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Журналистка Ксения Собчак купила винтажную сумку Prada за полмиллиона рублей
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак в очередной раз порадовала своих подписчиков, объявив о покупке винтажной сумки Prada за полмиллиона рублей. Она представила новые фотоснимки, на которых подробно продемонстрировала сумку с застежкой в виде головы с высунутым языком. Стоимость аксессуара составляет $6,3 тысяч, что приблизительно равно 575 тыс. рублей. 

Источник фото: @xenia_sobchak

К тому же, Ксения Собчак также приобрела «новую Биркин от Balenciaga» за миллион рублей. Она представила фото черной сумки-тоут из новой коллекции Balenciaga, которую прозвали «новой Биркин». Сумка была украшена многочисленными брелоками. С этим эксклюзивным приобретением теледива отправилась в аэропорт.

Информационное агентство «Informing»

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