Журналистка Ксения Собчак купила винтажную сумку Prada за полмиллиона рублей

Ксения Собчак в очередной раз порадовала своих подписчиков, объявив о покупке винтажной сумки Prada за полмиллиона рублей. Она представила новые фотоснимки, на которых подробно продемонстрировала сумку с застежкой в виде головы с высунутым языком. Стоимость аксессуара составляет $6,3 тысяч, что приблизительно равно 575 тыс. рублей.

Источник фото: @xenia_sobchak

К тому же, Ксения Собчак также приобрела «новую Биркин от Balenciaga» за миллион рублей. Она представила фото черной сумки-тоут из новой коллекции Balenciaga, которую прозвали «новой Биркин». Сумка была украшена многочисленными брелоками. С этим эксклюзивным приобретением теледива отправилась в аэропорт.