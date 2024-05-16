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Опубликованы свадебные наряды мировых знаменитостей, ради которых стоит выйти замуж

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Опубликованы свадебные наряды мировых знаменитостей, ради которых стоит выйти замуж
Знаменитости
Фото: @freepic.diller / freepik.com

Изысканные свадебные наряды знаменитостей часто становятся вдохновением для многих невест. Каждое из этих платьев — результат многодневного творческого процесса и остается запоминающимся на многие годы, отмечает издание Леди Мейл.ру.

Одним из наиболее впечатляющих свадебных нарядов признано платье Галины Юдашкиной, специально созданное для ее свадьбы с Петром Максаковым. Мастерство Валентина Юдашкина, отца невесты и знаменитого модельера, привело к созданию наряда, на которое ушло целых 44 метра ткани и более 30 тысяч жемчужин.

Источник фото: lady.mail.ru

Другим изысканным нарядом стало свадебное платье Хайди Клум, разработанное креативным директором Valentino, Пьерпаоло Пиччоли. Парча, использованная в платье, и цветочные узоры, вышитые золотыми и серебряными нитками, придали наряду неповторимый шарм.

Источник фото: lady.mail.ru

Несмотря на скрытность церемонии, свадебный наряд Майли Сайрус был одним из самых элегантных. Созданный Вивье Вествуд, этот наряд из шелка поражает своей простотой и изяществом. 

Источник фото: lady.mail.ru

Тина Кунаки выбрала классическое платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру, созданное дизайнером свадебных платьев Верой Ванг. 

Источник фото: lady.mail.ru

Платье Кейт Миддлтон, созданное креативным директором Alexander McQueen, стало образцом элегантности и роскоши, а его дизайн, подчеркивающий достоинство герцогини, оставил незабываемое впечатление. 

Источник фото: lady.mail.ru

Свадебный наряд Роуз Лесли восхитил своей изысканностью, а живые цветы на голове добавили образу особую изюминку. 

Источник фото: lady.mail.ru

Свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса также запомнилась своими нарядами. Платье, созданное Ральфом Лореном для европейской церемонии, дополнило образ невесты величественной элегантностью. 

Источник фото: lady.mail.ru

Платье итальянского блогера Кьяры Ферраньи, разработанное дизайнером Dior Couture Марией Грацией Кьюри, выделяется своим классическим стилем и роскошью. 

Источник фото: lady.mail.ru

Ника Хилтон вышла замуж в наряде, созданном Марией Грацией Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, который, по слухам, обошелся в $80,000. 

Источник фото: lady.mail.ru

Пиппа Миддлтон выбрала платье, напоминающее наряд ее сестры, но с более скромным дизайном и значительно меньшей стоимостью.

Источник фото: lady.mail.ru

Информационное агентство «Informing»

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