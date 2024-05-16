Певица Юлия Ковальчук рассказала, как влюбилась в будущего супруга

Юлия Ковальчук делится с фанатами своей романтической историей с Алексеем Чумаковым, с которым они уже вместе 17 лет. По информации «Волжской правды», их знакомство было несколько неловким. Пути будущих супругов пересеклись на одном из ледовых телешоу, где артист опаздывал на репетиции, что сильно раздражало певицу.

Однако, когда он пригласил ее на свой концерт, Юлия внезапно увидела в нем потенциального партнера.

Работали в разных командах

В интервью Ковальчук поделилась, что считает важным для семейного счастья - разделение личных и рабочих отношений. Даже снимаясь вместе в ленте, они предпочитали иметь разные гримерные, работать в разных командах, чтобы сохранить гармонию в семейной жизни.