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Певица Алла Пугачева была замечена в Лимассоле в компании Олега Тинькова

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Певица Алла Пугачева была замечена в Лимассоле в компании Олега Тинькова
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Алла Пугачева, которая с супругом Максимом Галкиным* и их детьми два года назад покинула Россию, была замечена на Кипре, где ее периодически фотографируют случайные отдыхающие из РФ, пишет Царьград.

Позволила себе выйти без парика

В этот раз артистка была замечена в компании экс-банкира Олега Тинькова*. По словам очевидцев, они о чем-то долго разговаривали во время обеда. Как утверждают перехожие, Пугачева позволила себе на этот раз выйти в люди без парика, о чем свидетельствовали ее торчащие редкие волосы на голове.

До этого момента Пугачеву не раз встречали прогуливающейся с Галкиным* по Лимассолу. Многие обратили внимание, что артистка сильно похудела и стала горбиться.

Выпустила новый альбом

Бытует предположение, что все эти переезды 75-летней Пугачевой негативным образом сказываются на ее здоровье. Но, тем не менее, несмотря на возраст, артистка продолжает зарабатывать на своих поклонниках. Недавно на музыкальной платформе она выпустила новый альбом.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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