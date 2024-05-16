Сестра Федора Бондарчука неожиданно дала комментарий о его сыне от Паулины Андреевой

Наталья Бондарчук остается единственной из знаменитой семьи, которая делится откровенными интервью о своей работе и семье. Недавно она появилась в Ютуб-шоу RTVI «Легенда», где рассказала о кинопроектах и семейных традициях. Несмотря на то, что она не была на свадьбе брата, их отношения остаются все еще прекрасными, и Федор поддерживает контакт с ней, делившись успехами детей.

Недавно она восхищалась маленьким Ваней, сыном от Паулины Андреевой, подчеркивая сходство с братом. Младший сын режиссера и актрисы в сети практически не появляется. Пара остается очень осторожной в своих общественных выходах, предпочитая оставаться вдали от светской жизни и концентрируясь на работе и семье.