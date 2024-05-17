Российская актриса Настасья Самбурская снялась в полупрозрачном платье — показала фото

Настасья Самбурская, известная российская актриса, удивила поклонников смелым фото. На снимке в соцсети звезда телесериала «Универ» предстала в полупрозрачном белом корсетном платье без бретелей, в котором выставила на показ стройную фигуру.

Изящный черный бюстгальтер, проглядывающий из-под одежды, придает образу соблазнительности и загадочности. Оригинальная прическа в ретро-стиле, темная помада, выразительные черные стрелки дополняют образ актрисы, делая его еще более обольстительным.

Источник фото: @samburskaya

Настасья, как пишет Лента.ру, продолжает демонстрировать свою стильную и харизматичную личность, вдохновляя поклонников на смелые и экспериментальные образы.