Режиссер Ренат Давлетьяров заявил, что не подаст руки Анатолию Белому

Ренат Давлетьяров в новом интервью Вячеславу Манучарову оценил позицию Анатолия Белого как антироссийскую. Режиссер выразил удивление по поводу заявлений актера о несуществовании российской культуры. Давлетьяров не собирается искать компромиссов в общении с покинувшими родину артистами, и подчеркнул, что он четко определил свои границы.

Также он выразил мнение, что Белый, вполне вероятно, больше не захочет даже возвращаться в РФ.

Анатолий уволился из МХТ им. Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. После переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере, а также весьма негативной реакцией от некоторых коллег и россиян.