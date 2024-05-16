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Режиссер Ренат Давлетьяров заявил, что не подаст руки Анатолию Белому

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Режиссер Ренат Давлетьяров заявил, что не подаст руки Анатолию Белому
Знаменитости
Источник фото: @anatolibeliy

Ренат Давлетьяров в новом интервью Вячеславу Манучарову оценил позицию Анатолия Белого как антироссийскую. Режиссер выразил удивление по поводу заявлений актера о несуществовании российской культуры. Давлетьяров не собирается искать компромиссов в общении с покинувшими родину артистами, и подчеркнул, что он четко определил свои границы. 

Также он выразил мнение, что Белый, вполне вероятно, больше не захочет даже возвращаться в РФ. 

Анатолий уволился из МХТ им. Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. После переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере, а также весьма негативной реакцией от некоторых коллег и россиян.

Информационное агентство «Informing»

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