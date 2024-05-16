Баснословные деньги: за минуту выступления Сергей Шнуров получает 772 тысячи рублей

Сергею Шнурову, лидеру «Ленинграда», приходится зарабатывать десятки миллионов рублей за свои концерты. По данным Mash, каждая минута выступления артиста оценивается почти в 800 тыс. рублей. Так, за 45-минутный концерт на корпоративе или частной вечеринке музыкант просит около 350 тысяч евро, что составляет почти 34,7 млн рублей или же 772 тыс. рублей за минуту.

Избирателен в своих требованиях

Журналисты также уточняют, что за такой гонорар певец исполнит хиты «Лабутены», «WWW» или другие песни группы. Однако Шнуров избирателен в своих требованиях. Он согласится выступить только при наличии трансфера, оборудования, хорошей атмосферы. Впрочем, несмотря на столь высокие гонорары, фронтмен «Ленинграда» оказался в долгах перед налоговой на сумму примерно 4,5 млн рублей.