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Лучшая подруга Бузовой рассекретила отношения певицы: «Она не одинока»

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Лучшая подруга Бузовой рассекретила отношения певицы: «Она не одинока»
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Лучшая подруга Ольги Бузовой, Ольга Десятовская, уверяет, что несмотря на отсутствие второй половинки, поющую ведущую нельзя назвать одинокой, пишет News.ru.

По словам подруги, Бузова пока еще не встретила человека, который оценит ее безусловную любовь. Десятовская уверена, что в будущем счастье непременно ждет артистку, которая выкладывается в отношениях на все сто процентов. Также она подчеркнула, что когда Ольга влюбляется, то она целиком и полностью предается этому чувству, независимо от возраста. 

Лучше быть одной

Сама теледива считает, что лучше быть одной, чем в отношениях с неподходящим человеком, и уверяет, что пока не чувствует себя несчастной из-за одиночества.

Информационное агентство «Informing»

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