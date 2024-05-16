Артистка Кристина Орбакайте пожаловалась, что ее беспощадно ругали как певицу

Кристина Орбакайте откровенно призналась, что в молодости она мечтала стать актрисой, а вовсе не певицей. Однако, когда будущая артистка закончила ГИТИС, то отечественное кино переживало кризис, поэтому она решила попробовать себя в музыке.

В начале 90-х годов киностудии, включая «Мосфильм», практически не работали из-за этого кризиса. Орбакайте призналась, что ее переход на эстраду был встречен сильной критикой, в отличие от ее роли в кинофильме «Чучело», за которую Кристину зрители хвалили. Слова исполнительницы публикует PROZVEZD.