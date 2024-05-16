Критик Легостаев пояснил, почему Долина выпускает совместные песни вместе с рэперам

Лариса Долина решила следовать за современными трендами, выпустив новые хиты с участием рэперов ST и Вахтанга. Илья Легостаев пояснил, что такие совместные проекты становятся обычным явлением в российском шоу-бизнесе, где музыканты объединяются для взаимной выгоды.

По словам музыкального критика, новые треки позволили как Долине, так и артистам раскрыться в музыкальном пространстве. Легостаев также подчеркнул, что последние годы Лариса Александровна активно следит за всеми тенденциями и старается адаптироваться к ним. Этот процесс является для певицы увлекательным, поскольку он способствует расширению аудитории и привлечению внимания к ее творчеству.