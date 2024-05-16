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Юрий Лоза пожаловался на низкую пенсию, которая составляет 16 тысяч рублей

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Юрий Лоза пожаловался на низкую пенсию, которая составляет 16 тысяч рублей
Знаменитости
Источник фото: @lozayury

Юрий Лоза раскрыл порталу АиФ, что его пенсия составляет 16 тыс. рублей без дополнительных надбавок. Несмотря на то, что песни композитора до сих пор популярны и приносят доход от авторских отчислений, артист лишен дополнительных выплат. 

Тратит на охрану 15 тыс. рублей

Он говорит, что жизнь на такую сумму была бы трудной, поскольку без дополнительного заработка он столкнулся бы непеременно с финансовыми трудностями. Лоза также подчеркнул, что на охрану дачи ему приходится тратить 15 тыс. рублей в месяц, что составляет почти всю его пенсию. Эти расходы «поглощают» значительную часть доходов. Вместе с тем Юрию приходится покрывать расходы на еду, коммунальные услуги, транспорт.

Информационное агентство «Informing»

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