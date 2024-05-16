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In Touch: Бен Аффлек съехал от своей супруги Дженнифер Лопес после 2-х лет брака

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In Touch: Бен Аффлек съехал от своей супруги Дженнифер Лопес после 2-х лет брака
Знаменитости
Источник фото: @benaffleckreturn

Согласно сообщению газеты In Touch, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес находятся на грани развода из-за возникших разногласий. Сообщается, что Лопес осталась проживать в их общем особняке, а Аффлек оттуда съехал. 

Не могут преодолеть разногласия

По словам источника в окружении пары, причиной разлада стал сам Аффлек. Вероятно, им придется продать дом, который искали два года. Источник говорит, что они всегда будут любить друг друга, но не могут преодолеть разногласия. 

Дженнифер не может контролировать любимого, а актер не может ее изменить. Отношения супругов начались в 2001 году на съемках «Джильи», но после помолвки и свадьбы в 2022 году, согласно слухам о воссоединении, их брак стал на краю распада.

Информационное агентство «Informing»

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